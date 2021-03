L'Europe ou la porte pour Mourinho

Après une élimination surprise face au Dinamo Zagreb en Europa League, l'avenir de José Mourinho à Tottenham Hotspur est plus que jamais remis en question.

Depuis l'Angleterre, on parle déjà d'une possible relève pour un entraîneur qui semble susciter des avis opposés dans l'environnement du club et au sein même du vestiaire.

Malgré cela, bien que la situation soit actuellement délicate, il semble que le double vainqueur de la Ligue des champions pourrait pratiquement garantir sa continuité avec une seule exigence.

Et selon 'The Times', l'ancien entraîneur du Real Madrid et de l'Inter continuerait à avoir l'approbation de la direction à condition qu'il parvienne à qualifier l'équipe pour l'Europe pour la saison 2021-22.

Pour cela, il faudrait soit gagner la finale de la Coupe EFL contre Manchester City, soit, à défaut, terminer au moins dans les six premiers de Premier League.

Rappelons qu'actuellement, Tottenham occupe la 6e place avec 48 points. Cependant, les Londoniens ne sont qu'à trois points des places de Ligue des champions, dont la dernière est actuellement pour Chelsea.