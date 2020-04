L'ex-compagne d'Unai Emery fait des drôles de révélations

Jusqu'à présent, aucun détail n'était connu sur la vie amoureuse de Unai Emery (48 ans) en Angleterre, mais son ancien partenaire, Sacha Wright, a révélé des détails sur leur relation au journal britannique 'The Sun'.

Une femme d'affaires de 35 ans, qui était la petite amie de l'entraîneur jusqu'à deux mois avant qu'il ne soit licencié d'Arsenal, a expliqué en détail comment ils se sont rencontrés, comment était le Basque et la raison de la rupture.

"Il a rejeté la faute de son licenciement sur moi. Il m’a dit que j’étais une sorcière parce que je lui avais porté malchance. Il m’a dit que le jour où on a rompu, c’est quand Arsenal a commencé à perdre", a-t-elle ainsi expliqué.

Emery a été licencié d'Arsenal après une série de sept matches sans victoire en octobre, quelques jours après sa rupture avec Sacha Wright, mais ce n'est qu'en novembre que son départ a été officialisé.

Il a perdu la confiance de son vestiaire et n'a pas pu bien communiquer avec la presse en raison de son faible niveau d'anglais. La langue est l'un des facteurs qui ont marqué son passage au club de Londres.

"Nous avons commencé à discuter, mais comme je ne suis pas le football, je ne savais pas qui il était. Il m'a dit qu'il travaillait dans l'industrie du sport et que son anglais était mauvais parce qu'il venait de déménager. Il m'a demandé de sortir, mais je ne voulais pas aller dans un endroit plein. Il stoppait régulièrement les conversations pour pouvoir vérifier les mots sur google traduction."

La femme d'affaires a également révélé un détail de la personnalité obsessionnelle et plutôt connue d'Emery. "Il regardait toujours les matchs et vérifiait les résultats. Des fois il se couchait dans le lit avec un match sur l’ordinateur et un autre match sur une tablette. C’était un peu gênant mais je l’acceptais"