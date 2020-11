L'exemple à suivre du PSG pour croire à la victoire

Trois points. C'est ce que le PSG a pris en trois matchs de phase de groupes de la Ligue des champions 2020-2021. Et autant dire que c'est loin d'être suffisant pour une équipe finaliste de la dernière édition de la compétition.

Les Parisiens le savent, il faudra à tout prix gagner ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes contre Leipzig pour ne pas sérieusement entamer leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale.

Entre blessures et calendrier chargé, le PSG a du mal à débuter sa saison. Leader de Ligue 1 malgré une défaite ce week-end à Monaco, l'équipe de Thomas Tuchel n'a pas pu autant de réussite en Europe pour le moment, et les absences à répétition de ses joueurs clés n'ont pas aidé. Pour preuve, Neymar et Kylian Mbappé n'ont disputé qu'un seul des trois matchs ensemble pour le moment (la défaite contre Manchester United), et un pilier comme Marco Verratti n'a toujours pas disputé une seule seconde de la compétition.

Les Parisiens sont donc très clairement menacés dès la quatrième journée de la prestigieuse compétition européenne et doivent gagner pour s'éloigner du cauchemar, et éviter une élimination dès la phase de poules, qui n'est jamais arrivée au club depuis l'arrivée des investisseurs du Qatar.

Mais les supporters peuvent y croire, car le Paris SG de Thomas Tuchel sait ce que c'est de réagir au bon moment. Car il ne faut pas oublier l'édition 2018-2019, à l'occasion de la 5e journée, l'équipe bleue et rouge s'était sauvée du pire en s'offrant une performance de taille contre Liverpool.

Dans un groupe très serré où l'équipe parisienne devait se battre avec Liverpool et Naples pour une place en huitièmes, le PSG risquait l'élimination s'il ne s'imposait pas face aux Reds. Mais grâce à des buts de Juan Bernat et Neymar, ainsi qu'à une défense de fer, les Parisiens s'étaient sortis d'une situation complexe et avaient fait un pas-de-géant vers la qualification.

Les circonstances n'étaient pas les mêmes, mais les hommes de Tuchel avaient su prendre leurs responsabilités et faire face aux difficultés en équipe. Une chose qu'il ne faudra pas oublier ce soir en sortant sur la pelouse du Parc des Princes.