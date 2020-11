L'expulsion de Cavani lui fera manquer le rendez-vous face à l'Argentine

L'Uruguayen Edinson Cavani, toujours très volontaire sur le terrain, a été expuslé à Montevideo lors du match face au Brésil, qui s'est imposé (2-0) après deux buts dès la première mi-temps.

En deuxième mi-temps, la Céleste ne trouve plus d'espaces et finit par désespérer, à l'image de Cavani qui ne retient pas son geste sur Richarlison et qui quittera ses coéquipiers après intervention du VAR.

L'uruguayen qui avait initialement écopé d'un simple avertissement verra son carton jaune annulé pour un carton rouge et une expulsion. Une première expulsion directe pour Cavani au cours de sa carrière.

Auparavant, El Matador avait déjà reçu un carton rouge avec la Céleste mais qui résultait de deux avertissements, et il avait connu le même déboire avec le PSG.