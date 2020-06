L'heure de vérité pour Rony Lopes

Rony Lopes (24 ans) a travaillé dur pour renverser la situation et profiter des onze matches qui manquent encore pour montrer ce qu'il vaut.

L'ailier est arrivé au FC Séville l'année dernière pour 25 millions d'euros, ce qui représente la signature la plus chère de l'histoire du club andalou, mais il n'a pas encore répondu aux attentes.

C'est pourquoi le joueur portugais doit saisir sa chance lors de la reprise ; avec beaucoup de motivation, car les cinq changements vont lui offrir une nouvelle chance de jouer.

"Je n'ai pas été capable de prouver que je vaux 25 millions", a déclaré Rony Lopes à 'AS' en février, après que Séville ait atteint les huitièmes de finale de l'Europa League grâce à un match nul contre Cluj.

"Venir dans un club comme Séville et être la signature la plus chère de l'histoire est une source de fierté. Je n'ai jamais ressenti de pression à cause de cela", a expliqué l'attaquant à 'Eleven Sports' plus récemment, même s'il a admis qu'il espérait jouer un rôle plus important.

Le Portugais a disputé 12 rencontres, presque toutes comme remplaçant, il a offert deux passes, il n'a cependant trouvé le chemin des filets.