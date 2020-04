Liverpool et le Real étaient à égalité 1-1 à Kiev après que Karim Benzema et Sadio Mane aient tous deux marqué. C'est l'entrée de l'international gallois qui a tout changé.

Mais le moment magique de Bale, un retourné devenu historique, a permis à Madrid de reprendre l'avantage avant qu'il marque un second but en fin de match pour assurer au Real de conserver le trophée de la Ligue des champions une fois de plus.