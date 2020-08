René Higuita était un gardien de but réputé pour son style de jeu peu conventionnel. Outre le fait qu'il quittait souvent la surface de réparation et qu'il tirait des coups francs et des penalties, il est célèbre pour avoir créé le coup du scorpion.

Tout a commencé pendant le tournage d'une publicité télévisée colombienne, puis il a acquis une renommée mondiale après l'avoir réussi pour la première fois à Wembley en 1995.