L'idée d'Andrés Iniesta pour son avenir

Alors qu'un documentaire sur Andrés Iniesta est sur le point de voir le jour en Espagne, le joueur du Vissel Kobe essaie de faire sa promotion comme il le peut malgré le confinement obligatoire.

L'ancien capitaine du FC Barcelone s'est confié pour le 'Larguero' sur la crise interne vécue actuellement par le club blaugrana : "Quand il y a une chose qui va pas, tout s'enchaîne. C'est dangereux qu'il y ait des situations extra-sportives."

"Je ne cache pas mon envie de retourner au FC Barcelone dans un moment de ma vie et quand je serais prêt", a confié le joueur qui reste un grand amoureux de son club en Catalogne.

Le joueur confie qu'il aimerait bien devenir entraîneur : "Je maintiens cette idée. Je vais essayer et l'idée me plaît de plus en plus. Je suis un passionné de football."

Son modèle ? Pep Guardiola : "C'est un modèle. Pour moi, ce fut une motivation. Nous avions une grande équipe pour travailler."