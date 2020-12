En feu ce mercredi soir face à l'Istanbul Basaksehir (5-1) en Ligue des champions, Neymar a évoqué son avenir à l'issue de la rencontre.

"Je suis très heureux ici à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et on va voir ce qu'il va se passer à l'avenir", a confié le Brésilien à 'RMC Sport'.

Neymar, très souvent envoyé du côté de son ancien club, le FC Barcelone, est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Paris SG.