"L'idée est de faire jouer Hazard un peu demain"

Le Real Madrid a retrouvé sa forme et affrontera Elche mercredi soir pour son dernier match de l'année 2020. Les Madrilènes doivent se battent pour rester à hauteur de l'Atlético Madrid en tête du classement, et pourquoi pas prendre le contrôle tout seul en cas de faux pas des Colchoneros.

En conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane a évoqué les enjeux de cette dernière rencontre de l'année : "L'équipe est en forme et nous sommes heureux de pouvoir rejouer après une période de repos. Ce n'est pas facile de jouer à Elche, c'est une équipe qui vient de monter en Liga et qui fait les choses bien. Nous voulons continuer sur notre lancée."

Zidane a aussi répondu aux inquiétudes des journalistes concernant le peu de changements dans son onze sur les dernières semaines : "Nous avons beaucoup de professionnels ici et il y a des gens qui font attention à ça. Nous n'allons jamais prendre de risques si un joueur peut se blesser. Le risque est toujours là, parce qu'il y a beaucoup d'entraînements et de matchs, mais il y a des gens très compétents ici."

L'entraîneur français a aussi confirmé qu'Eden Hazard devrait faire son retour sur les terrains contre Elche : "Eden sera présent demain et l'idée est de le faire jouer un peu. L'autre jour, nous avons décidé de ne pas le faire jouer, mais l'idée est qu'il joue et que nous profitions qu'il soit là."

Enfin, il a évoqué le manque de temps de jeu de Marcelo et Isco : "Ça me fait du mal parce que ce sont des joueurs qui veulent jouer. Tout le monde veut jouer. Ce sont des situations compliquées. Le mauvais côté d'être l'entraîneur, c'est que c'est à moi d'assumer. Je dois composer une équipe à chaque match."

"Je compte sur tous les joueurs, ce sont des joueurs du Real Madrid. Je ne me mêle pas de leur envie de partir du club ou non, je ne peux pas contrôler cela. Ce que je peux dire c'est qu'ils sont motivés, et qu'ils s'entraînent très bien", a-t-il ajouté sur les possibles départs de Marcelo et Isco cet hiver.