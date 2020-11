L'incertitude autour de Messi coûte aussi de l'argent au Barça

L'expert en marketing sportif Cinto Ajram, responsable du sponsoring du FC Barcelone sous l'ère Bartomeu, explique que l'incertitude concernant un éventuel départ de Leo Messi du club catalan a affecté l'accord de prolongation du contrat avec Rakuten jusqu'en 2022 qui a clôturé le conseil du président démissionnaire.

C'est ainsi que l'explique Ajram, fondateur de CA Sports Marketing, dans cette interview accordée à 'EFE'. L'expert en marketing maîtrise son sujet, lui qui faisait partie des négociations du sponsoring entre le Barça et la marque japonaise scéllées en 2016 et qui a démarré le 1er juillet 2017. Le montant du sponsoring est passé de 55 millions d'euros plus variables à 30 millions plus variables.

- Question (Q) : Qu'est-ce que le Barça cherchait en 2016 en concluant l'accord avec Rakuten ?

- Réponse (R) : À cette période Qatar Airways nous payait un peu plus de 30 millions d'euros par an, ce qui est un peu en dessous de ce qu'espérait le club. Au sein du club, avec l'ambition d'atteindre 1 milliard d'euros de recettes, un montant de 55 millions d'euros a été fixé sans consulter le département commercial ou des sponsors. Ce doit être le premier sponsoring de l'histoire où le nombre de millions voulus a été anoncé avant la recherche d'un sponsor.

- Q : Comment vous et vos collègues avez réagi ?

- R : On était très surpris puis on s'est demandé comment on allait en trouver un. À partir de là on a commencé à chercher des marques en mesure de payer cette somme sans se soucier de savoir si elles étaient le meilleur sponsor pour Barcelone. On comptait sur les doigts d'une main le nombre de marques capables de faire quelque chose. Des initiatives ont été prises pour conclure des accords avec d'autres sponsors, mais en raison de problèmes avec des marques qui travaillaient déjà avec le club et qui n'étaient pas prêtes à abandonner, elles ont été écartées.

- Q : C'est là qu'intervient Gérard Piqué pour ramener Rakuten ?

- R : Pas exactement, même si on sait que dans ce monde, et surtout quand une marque appartient à une personne, comme Hiroshi Mikitani pour Rakuten, l'amitié est très importante, et la démarche personnelle de Gérard Piqué s'est avérée très pertinente. Sans entrer dans les détails, Piqué a fait découvrir à Mikitani la Coupe Davis et la musique de Shakira. Mais c'est nous qui avons dû convaincre M. Mikitani que le maillot de Barcelone valait 55 millions.

- Q : Et comment avez-vous fait pour le convaincre ?

- R : En élaborant un pack de sponsoring pour atteindre une valeur qui justifierait ces 55 millions. Beaucoup de choses mises en place ont fait que les attentes de Rakuten, et c'est une évaluation subjective, ne se sont pas réalisées. Le principal problème de cet accord était que le conseil d'administration n'avait aucun pouvoir sur les joueurs. Pourtant, des accords inacceptables impliquant les joueurs ont été passés avec Rakuten. Demander à Messi ou Neymar de se rendre au Japon en plein milieu de leurs vacances pour présenter l'accord de sponsoring, par exemple. Tout cela a conduit Rakuten à renouveler pour une année avec une très forte diminution du montant du sponsoring.

- Q : Donc la revalorisation à la baisse du sponsoring de Rakuten n'est pas uniquement dûe la pandémie du coronavirus ?

- R : Bien sûr que la crise liée au coronavirus réduit considérablement le montant des sponsorings car la visibilité des marques a été largement affectée, mais l'accord actuel de 30 millions d'euros plus variables est davantage lié à l'incertitude de Rakuten concernant le futur de Leo Messi. Je me demande même si ce contrat de sponsoring vaut 30 millions à l'heure actuelle. Rakuten a entamé sa relation avec Barcelone à un moment fort puisqu'il y avait le trio Messi, Luis Suárez et Neymar. Au niveau commercial, ils étaient redoutables et maintenant Barcelone propose de renouveler Rakuten sans Suárez ni Neymar et sans savoir si Messi va rester. Lorsque vous vendez la marque de Barcelone dans le monde entier, vous mettez le visage de Messi. Dans ces conditions, aucune marque n'oserait renouveler pour trois ou quatre années supplémentaires car on ignore quelle sera la valeur du club sans ce joueur.

- Q : Le conseil d'administration aura du mal à trouver un sponsor prêt à mettre un certain montant à partir de 2022 ?

- R : Bien sûr. Ce sera un problème de taille, surtout si le club continue de penser que le client c'est le Barça et non pas le sponsor. Le club a traité certains sponsors avec beaucoup d'orgueil. Toutefois il est possible d'y remédier si, en tant que club, nous revenons aux valeurs du 'Més que un Club' (Plus qu'un club). Je ne sais pas pourquoi nous les avons perdues. Il faut parler aux joueurs, principaux actifs du sponsoring, pour leur expliquer l'importance de leur participation à un pack de sponsoring. Autrement, on se retrouve à donner des Audi aux joueurs et certains ne veulent même pas monter dans la voiture.

- Q : De quelle autre manière le club peut convaincre un sponsor ?

- R : En lui expliquant comment ce sponsoring l'aidera à vendre plus, ce qui est après tout l'objectif principal de l'entreprise, bien qu'il soit parfois oublié. Personne ne le fait pour subventionner le Barça. Le premier jour des cours de marketing que je donne, je demande à mes étudiants qui est le sponsor principal du Barça. 95% d'entre eux me répondent Rakuten. Et la deuxième question est : qu'est-ce que Rakuten ? Seuls 5 % peuvent me dire quelque chose sur la marque et cela concerne généralement Rakuten TV. Si, après presque quatre saisons, les gens ici ne savent pas ce qu'est Rakuten, il est évident qu'ils n'y ont rien acheté. C'est un problème pour le sponsor, mais aussi pour le club, qui ne peut pas mettre en avant les avantages de sponsoriser le Barça.

- Q : En 2021 le contrat à 19 millions d'euros annuels de Beko doit être renouvelé.

- R : La réflexion que Beko doit avoir est similaire à celle de Rakuten. En fin de compte, un sponsoring est un équilibre entre ce que j'ai et ce que je dois payer, et pour l'instant, il y a un net déséquilibre en faveur du club. Peut-être que Beko est intéressée par un pack de sponsoring différent de celui qu'elle a actuellement avec la manche et la tenue d'entraînement. Beko, et je connais certains des employés, sait que dans la situation actuelle, il sera très difficile pour le Barça de trouver un autre sponsor prêt à assumer un tel montant. Il est important de préciser qu'un tiers des revenus du club provient de ces marques.

- Q : La crise économique et institutionnelle que traverse le Barça à beaucoup d'impact au niveau mondial ?

- R : Au niveau mondial, ce qui a fait le plus de mal au Barça, c'est que Messi a dit qu'il voulait partir. En effet, beaucoup de fans sont là pour Messi, comme d'autres le sont Cristiano Ronaldo et quand il est allé à la Juventus, ils ont changé d'équipe.

- Q : Le Barça n'est pas le seul à traverser une crise, c'est le cas de beaucoup de potentiels sponsors. Quels sont les secteurs qui sponsoriseront le plus dans les années à venir ?

- R : Les sponsors numériques vont probablement gagner du terrain. Et que veut ce type de sponsor ? Interagir avec les réseaux sociaux et les fans du club pour transmettre et générer un business numérique par le biais du club. En ce sens, la plateforme numérique de Barcelone est celle qui a été la mieux travaillée ces dernières années et elle peut être une grande source de revenus à l'avenir si nous sommes prêts à ce que les joueurs interagissent avec les fans numériquement et que le club cède quelques contenus exclusifs comme Barça TV+, qui pourrait être vendue à toutes les plateformes du monde.

- Q : Pourquoi avez-vous quitté le Barça ?

- R : Premièrement parce que travailler au Barça est très exigeant et implique de nombreux sacrifices à tous les niveaux. Mais si, en plus de cela, vous constatez que vous agissez plus pour plaire à certains médias que pour travailler de manière positive du point de vue des affaires et que cela ne vous permet pas de développer votre travail dans de bonnes conditions, alors vous finissez par partir. Et d'autres m'ont suivi.