L'incident lors de PSG-Basaksehir a rappelé à Neymar celui avec Álvaro

Cette semaine restera gravée dans les mémoires du football européen pour l'incident raciste qui a forcé la suspension du match PSG-Istanbul Basaksehir pendant près d'une journée.

Neymar, qui a fait un grand match à la reprise, a rappelé ce qui s'était passé en Ligue 1 en début de saison avec Álvaro González.

Le Brésilien du PSG a eu une altercation avec le défenseur central espagnol après des mots qui n'ont pas encore été complètement avérés. Neymar assure que l'Espagnol l'a traité de "fils de p*te de singe", ce que nie encore aujourd'hui le milieu de terrain marseillais.

Après le victoire contre l'Istanbul Basaksehir, Neymar a rappelé cet épisode : "C'est une affaire sérieuse et très délicate. Malheureusement, c'est arrivé et c'est ennuyeux. C'est arrivé avec moi au début de la saison. Je sais qu'il n'est pas normal de souffrir de quelque chose comme ça et que c'est du passé, mais nous devons le faire. C'est ce qui m'est venu à l'esprit et ce que j'aurais dû faire la première fois, arrêter le match."

Il convient de rappeler qu'après ce qui s'est passé lors de ce match, la LFP a enquêté sur l'affaire et a finalement acquitté les deux joueurs faute de preuves concluantes.