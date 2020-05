L'incroyable retour d'Alphonso Davies dans les pieds d'Haaland !

Alphonso Davies ne cesse d'impressionner par sa vitesse digne d'un athlète. Le joueur du Bayern est l'un des joueurs les plus rapides de la planète, et il l'a prouvé une fois de plus.

Lors de ce "Der Klassiker'", le joueur d'à peine 19 ans a fait un incroyable retour défensif sur Haaland, qui était tout près de battre Neuer, mais c'était sans compter sur ce retour exceptionnel du Canadien.