L'incroyable transformation de Goretzka lors de la trêve

L'international allemand affiche une forme impressionnante depuis son retour sur les terrains, comme en témoigne ce cliché.

Un nouveau surnom lui a même été trouvé : "Leon HULKretzka", de quoi faire frémir plus d'un adversaire outre-Rhin.

Milieu de terrain formé à Bochum, il s'épanouit désormais au sein de l'effectif munichois et semble désormais plus prêt que jamais à aller chercher le titre avec son équipe.

So, what did you get up to in lockdown?@leongoretzka_: pic.twitter.com/vZ31lkJ7K3