L'incroyable transformation de Kehrer pendant le confinement

La puissance physique d'un joueur de football est importante, et encore plus pour un défenseur. Et ça, c'est une chose que Thilo Kehrer semble avoir très bien compris.

Auteur d'une saison discrète (15 matches joués) en raison de plusieurs pépins physiques, le défenseur international allemand a profité du confinement pour se remettre en forme.

Le Paris Saint-Germain était de retour à l'entraînement ce jeudi au Camp des Loges, et les joueurs en ont profité pour poster des photos de cette reprise sur les réseaux sociaux.

Et la photo qui a particulièrement interpellé les supporters parisiens est celle de Thilo Kehrer, qui semble avoir pris énormément en masse musculaire.