L'inquiétante série de la Juventus en C1

Pour une équipe qui aspire à être au sommet continental et qui compte Cristiano Ronaldo dans ses rangs, remporter le match aller des matches de Ligue des champions ne devrait pas être un problème, du moins sur le papier. La Juventus, cependant, est une exception en ce sens. Et le premier tour de la phase à élimination directe pour les bianconeri devient une chimère.

La défaite contre Porto (1-2) au match aller du premier tour à élimination directe a un air du déjà vu du côté de Turin. Il y a un an, contre Lyon, l'équipe de Maurizio Sarri avait baissé pavillon prématurément en perdant au Groupama Stadium sur un but de Lucas Tousart. L'année d'avant, c'est contre l'Atlético Madrid, que la formation alors dirigée par Max Allegri s'est effondrée avant de renverser la vapeur au retour à la faveur d'un triplé de Cristiano Ronaldo.

Il y a trois ans, c'était la même chose et l'avantage du terrain n'a pas aidé les Piémontais. Opposés à Tottenham, ils n'ont pas réussi à l'emporter. Bien sûr, ce n'était même pas une défaite, mais le nul 2-2 a laissé des séquelles importantes et une situation inquiétante. La mission a été accomplie au match retour grâce à des réalisations de Dybala et Higuain.

A mi-chemin dans ces 8es, la Juventus a donc toujours été dans des positions inconfortables. Et il en est de même pour les quarts. En 2018, le Real Madrid a survolé le match aller au Stadium en s'imposant 0-3. Un an plus tard, à l'Amsterdam Arena, Ronaldo et ses coéquipiers n'ont pas pu faire mieux que 1-1 contre l'Ajax. Dans les deux cas, malgré une réaction intéressante au retour (notamment le proche exploit au Bernabéu), la qualification n'était pas au rendez-vous.

Pour savoir ce qui va se passer lors du match retour contre Porto, il est évidemment encore trop tôt, mais une fois de plus la Juventus a montré une difficulté inhabituelle dans cette première manche. Et cette fois aussi, les Bianconeri sont appelés à se surpasser au retour. Le dernier succès lors d'un match aller d'une double opposition en Ligue des champions reste celui à Louis II en demi-finale 2017 avec Monaco.

Durant l'édition en question, Chiellini et ses coéquipiers ont remporté tous les matches aller, puis ont atteint la finale, où ils ont été surclassés par le Real Madrid de CR7. Il semble qu'une éternité soit passée. Depuis lors, la Juventus n'a jamais réussi à remporter un match aller de Ligue des champions. Les Turinois espèrent le faire lors des quarts de finale cette saison, mais encore faut-il les atteindre.