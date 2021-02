L'Inter a besoin de 200 millions immÃ©diatement

La crise économique que traversent les clubs de football a particulièrement frappé l'Inter Milan, qui se trouve dans une situation financière très délicate qui menace de s'aggraver sérieusement si elle ne réunit pas immédiatement des fonds.

Le coronavirus a considérablement épuisé les caisses des nerazzurri et a beaucoup touché le groupe Suning, propriétaire du club. Le groupe recherche de nouveaux investisseurs conscients que tout peut s'écrouler au vu des dernières nouvelles.

Le 'Financial Times' indique que les propriétaires du club de Lombardie ont besoin de réunir rapidement un minimum de 200 millions d'euros pour alléger les dettes et les dépenses du club ces dernières années.

Ainsi, selon le média précité, Suning négocie depuis des semaines avec le fonds BC Partners, mais les discussions semblent bloquées par les différentes positions lors de l'évaluation du club : le groupe qui possède Inter donne une valeur de 900 millions d'euros, alors que le fonds estime que le chiffre est de 750 millions.

La négociation, selon le 'Financial Times', est "fondamentale pour la situation précaire du club", bien qu'il semble que Suning continue à faire des efforts et soit prêt à perdre une partie de son investissement avant de permettre à Inter d'être déclarée insolvable et en faillite.