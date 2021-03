"L'Inter a été ridicule en Ligue des champions"

Antonio Cassano, un ancien international italien, estime que l'Inter a tout pour être champion cette saison, mais il souligne que l'équipe dirigée par Antonio Conte est loin de jouer à un football passionnant. Au contraire.

"Si nous étions maintenant en Ligue des champions, je pense que nous aurions un mot à dire", a déclaré dimanche dernier l'entraîneur des Nerazzurri, Antonio Conte après la victoire 3-0 contre Gênes. À cette déclaration, Antonio Cassano à réagi : "Conte s'est-il rendu compte qu'il n'était pas Guardiola? Vous avez votre mot à dire en Ligue des champions ? Sérieusement ? La Serie A est médiocre et dans les compétitions européennes, la conversation est différente. L'Inter n'est pas une équipe dominante", a soutenu Cassano, dans une interview accordée à 'Bobo TV'.

"Ils sont différents avec Eriksen, ils semblent plus solides, mais ils ne jouent pas un très bon football, contrairement à Atalanta. L'Inter attend ses adversaires, puis il cherche Lukaku avec de longues balles. L'Inter va être champion mais ne joue pas bien", a-t-il soutenu en poursuivant : "Ils étaient ridicules en Ligue des champions, ils étaient derrière le Shakhtar je vous rappelle."

L’Inter a terminé quatrième du Groupe B en Ligue des champions, avec 6 points en 6 matches, derrière le Shakhtar (3e), M’gladbach (2e) et le Real Madrid (1e).

En Serie A, l'équipe de Conte mène au classement avec 56 points, quatre de plus que son rival l'AC Milan, deuxième, et un avantage de 10 points sur la Juventus de Cristiano Ronaldo, 3e avec 46 points et un match de retard.