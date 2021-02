L'Inter et Arsenal ont Kossounou dans le viseur

La plupart des clubs du vieux continent ont entamé leur deuxième partie de saison 2020-2021, ce qui incite leurs dirigeants à se projeter sur l'exercice à venir.

Selon le média britannique 'The Mirror', l'Inter de Milan et Arsenal se seraient déjà affairés à la tâche et s'intéresseraient au défenseur central Odilon Kossounou.

À 20 ans, le défenseur ivoirien est une des promesses de son pays. Cette saison, il a disputé 28 matchs avec l'équipe A du club belge.

D'après le média britannique, Bruges pourrait demander 12 millions d'euros pour le joueur qui devrait rejoindre un très grand club sous peu.