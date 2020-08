L'Inter Miami de Beckham remporte enfin son premier match

La sixième fois fut enfin la bonne pour l'Inter Miami après un début de saison inquiétant et cinq défaites consécutives pour le club fondé par l'ancien football David Beckham.

Pour la septième journée de la saison régulière, les hommes de Diego Alonso se sont imposés au terme d'un match fou contre Orlando City (score final, 3-2).

Carranza et Pizarro ont brillé. Le premier a ouvert le score à la 12e minute avant de voir Daryl Dike égaliser six minutes plus tard seulement. Mais l'Argentin ne lâche pas et double la mise à la 23e minute.

Au retour de la pause, Pizarro permet à l'Inter Miami de s'envoler, avant de voir Nani réduire le score dix minutes avant la fin du temps réglementaire. Mais Orlando ne parvient pas à égaliser, et l'Inter Miami vit enfin sa première victoire officielle.