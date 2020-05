L'Inter Miami n'exclut pas les options Bale et Vidal

Paul McDonough, directeur sportif de l'Inter Miami, a passé en revue l'actualité de son club lors d'une vidéoconférence avec des journalistes. Il a notamment confié ce qui suit à propos des transferts à venir : "Nous évaluons tout au fur et à mesure. Nous cherchons à intégrer des joueurs cet été ou même en janvier prochain. Nous évaluons et supervisons constamment les joueurs et essayons de voir comment nous pouvons renforcer l'équipe". Le marché des transferts s'est fermé le 5 mai en MLS, et il n'est pas encore clair s'il pourra se prolonger en raison de l'arrêt du football lié au coronavirus.

McDonough a parlé de deux grands footballeurs qui jouent au Real Madrid et à Barcelone, Gareth Bale et Arturo Vidal, dont les noms se sont ajoutés à celui de James Rodriguez comme possibles futurs transfuges de la formation floridienne.

À propos de l'ailier gallois, dont la situation au Real Madrid ne s'arrange pas, il a assuré que "c'est un joueur exceptionnel, c'est indéniable, et les rumeurs l'envoient chez nous", mais "la réalité est que nous avons deux vides à combler dans notre équipe et nous recherchons des joueurs qui sont bons pour le club et qui correspondent à nos objectifs."

Si Bale est annoncé en Amérique c'est parce que lui-même a laissé la porte de la MLS ouverte lorsqu'il a souligné que "c'est une ligue qui grandit et qui continue de se développer. Beaucoup de joueurs veulent y aller maintenant. C'est certainement quelque chose qui m'intéresserait."

Par ailleurs, le dirigeant de l'Inter a également parlé d'Arturo Vidal, le milieu de Barcelone et dont les jours au Camp Nou seraient prétendument comptés. "C'est un joueur de haut niveau, très aguerri, cela ne fait aucun doute" non sans continuer à souligner que "l'Inter Miami est lié à de nombreux joueurs. Dans certains, il y a des intérêts, mais ils ne sont pas d'accord avec nos objectifs ou notre budget" et finissent par dire que "nous évaluons toujours des options pour quelques acteurs qui pourraient s'intégrer et que l'impact sur les marchés des transferts après les pertes dues à la pandémie sera intéressant".