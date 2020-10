L'Inter Milan cadenasse Milan Skriniar

Le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, a confirmé avoir été approché par Tottenham au sujet du défenseur central Milan Skriniar, mais insiste sur le fait que l'international slovaque "n'est pas sur le marché".

Skriniar a été fortement pressenti pour rejoindre la Premier League, surtout que José Mourinho cherche des renforts supplémentaires pour redonner un visage compétitif à sa formation. Il a le profil pour s'imposer dans ce championnat et sa marge de progression reste important.

L'Inter, dirigé par Antonio Conte, pouvait donc craindre le départ de cet élément cadre, mais aussi celui de l'international italien Andrea Ranocchia, que l'on annonce du côté de Gênes.

Ausilio, cependant, affirme qu'aucun des deux joueurs ne quittera San Siro avant le 5 octobre, et qu'ils ont toujours repoussé les sollicitations des Spurs même s'il y avait possibilité de récupérer une belle somme en échange. Ausilio a déclaré à 'Sky' en Italie: "Ranocchia reste. Il y a eu une discussion avec Gênes, mais nous avons décidé de le garder avec nous. Nous pensons qu'il pourrait être très utile, sur et en dehors du terrain. Skriniar? Je le répète: il y a eu un contact avec Tottenham, mais nous avons répété qu'il n'est pas sur le marché et nous n'avons reçu aucune offre spéciale."