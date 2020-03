L'Inter Milan déclare forfait pour la Youth League

L'Inter Milan ne veut plus prendre de risques. Le coronavirus est en train de semer le chaos en Italie et le football est de plus en plus en train d'en souffrir.

Alors que la Serie A est sous la menace d'une suspension définitive de la saison, les clubs commencent à faire des choix concernant leurs différentes équipes.

L'Inter Milan, lui, a pris la décision de déclarer forfait pour la Youth League. Les joueurs italiens devaient recevoir Rennes en huitièmes de finale de la compétition ce 11 mars.

"Le FC Inter Milan annonce que l'équipe Primavera ne participera pas au match Inter-Rennes, valable pour les huitièmes de finale de l'UEFA Youth League, prévu le mercredi 11 mars à Florence", a communiqué le club italien.

"À partir d'aujourd'hui, la Primavera, comme l'ont déjà fait toutes les autres équipes du secteur jeunesse, suspend toutes les activités", a ajouté le club. Les catégories des jeunes joueurs de l'Inter Milan ne joueront plus jusqu'à nouvel ordre.

Rennes remporte donc par forfait son huitième de finale et passe à la phase suivante.