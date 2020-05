L'Inter Milan prévient le Barça pour Lautaro Martinez

Arrivé à l'Inter Milan en 2018, Lautaro Martinez est rapidement devenu la nouvelle coqueluche de San Siro et du club milanais. Avec le départ de Mauro Icardi au PSG en début de saison, l'attaquant argentin a pris une nouvelle dimension. Associé à Romelu Lukaku en attaque, Lautaro Martinez a formé un duo efficace permettant à l'Inter Milan d'Antonio Conte de réaliser une saison très sérieuse et de se mêler à la course au titre en Serie A.

Auteur de seize buts et quatre passes décisives en trente et un matches toutes compétitions confondues cette saison, Lautaro Martinez a impressionné son monde, à tel point que de nombreux clubs européens sont intéressés par l'attaquant argentin. Et le club le plus intéressé n'est autre que le FC Barcelone. Ces dernières semaines, les rumeurs envoyant l'attaquant argentin en Catalogne ont pris de l'ampleur, d'autant que le joueur serait intéressé à l'idée de rejoindre le champion d'Espagne en titre.

"Barcelone sait parfaitement quelles sont nos intentions"

Dans une interview accordée à 'Sky Italia', Piero Ausilio a mis les choses au clair concernant le futur de Lautaro Martinez : "Concernant Martinez, il n'y a qu'une seule façon de l'éloigner de l'Inter, c'est de payer sa clause. C'est une clause qui expire dans les premiers jours de juillet, donc elle ne va pas durer très longtemps. Et c'est la seule possibilité qui existe de ne pas voir Lautaro loin de l'Inter aujourd'hui. Pour le moment, nous ne discutons de Lautaro avec personne".

"C'est un atout important du club, et puis nous n'oublions pas qu'il a encore trois ans de contrat avec l'Inter. De nombreuses équipes nous ont contactés pour parler du sujet Lautaro. Parmi elles, la plus décidée, avec laquelle nous entretenons des relations amicales et cordiales, est Barcelone. Je ne le cache pas. Et je sais que Barcelone sait parfaitement quelles sont nos intentions. L'Inter n'a pas l'intention de vendre Lautaro Martinez. Puis je répète, il y a une clause", a ajouté le directeur sportif de l'Inter Milan.

Le message est clair. Que ce soit pour le FC Barcelone ou pour les autres prétendants voulant s'offrir Lautaro Martinez, il faudra payer le montant de la clause libératoire de l'Argentin de 22 ans s'élevant à 111 millions d'euros. L'Inter Milan n'acceptera donc pas selon toute vraisemblance d'avoir un joueur dans la balance, surtout si c'est un joueur qui n'intéresse pas outre mesure le club italien.