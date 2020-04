L'Inter s'active pour prolonger Bastoni

Le nom d'Alessandro Bastoni revient du côté de Man City ou du Barça. L'Inter le sait et veut prolonger son contrat le plus vite possible.

Selon 'TuttoMercato', l'Inter Milan offrira à Bastoni une année de plus de contrat ainsi qu'une revalorisation salariale, à la hauteur de son potentiel.

Bastoni est arrivé au Giuseppe Meazza en 2017 contre la somme de 31 millions d'euros, alors qu'il n'avait que 18 ans.

C'est cette saison, sous les ordres de Conte, que Bastoni a fait ses débuts avec l'Inter, lui qui jouait à Parme la saison dernière.

Antonio Conte compte sur lui et lui a montré sa confiance en l'alignant à plusieurs reprises cette saison.