L'Inter s'agace contre la sélection du Chili

L'Inter avait prévenu et l'Inter s'agace. Le club italien avait contacté le staff médical de la sélection chilienne afin de prévenir de la méforme d'Alexis Sanchez et donc ne prendre aucun risque afin qu'il puisse rester en Italie. Le médecin du Chili avait d'ailleurs expliqué que le club devait faire confiance aux sélections :

"Avec tout le respect que j'ai pour les institutions européennes, je voudrais qu'ils respectent nos médecins. Si je peux me sentir fier de quelque chose, c'est de l'équipe médicale de cette sélection nationale. Ils ont un niveau élevé. Ils (le staff milanais) auraient dû nous écouter quand Alexis a joué dans le derby et Mönchengladbach, ils se sont retrouvés dans le même cas que nous. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale, si c'est ce qu'ils croient nous devons être clairs à ce sujet. "

L'Inter s'est agacé suite à la blessure de son joueur avec le Chili, Alexis Sanchez : " Ces déclarations sont inacceptables, offensantes et ne correspondent pas à la réalité. Le club a toujours collaboré avec les sélections nationales. Nous remarquons qu'Alexis Sanchez s'est blessé à quasiment chaque convocation, dont une fois gravement. "