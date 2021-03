"L'Inter sera champion d'Italie"

Traversant une étape de huit victoires d'affilée et neuf points d'avance sur Milan, l'Inter Milan se bat pour remporter le Scudetto onze ans plus tard, la dernière était avec José Mourinho. Ce lundi, Fabio Capello, ancien entraîneur italien, a déjà remis le trophée aux Nerazurri.

"Je l'ai dit il y a plusieurs semaines et je le répète maintenant : l'Inter sera champion. Depuis que Milan a perdu avec Spezia je le dis et je le confirme à nouveau. Je dois féliciter Antonio Conte. L'équipe de la Juventus est plus complète et équilibrée, mais Conte s'est rendu compte que jouer à l'attaque, trop exposé, rendrait les choses plus difficiles. Avoir une autre année de travail au sommet avec la même équipe était important car il connaît bien mieux l'équipe", a déclaré Capello à 'Sky'.