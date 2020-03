L'Inter suit Quarta

Rien n'est plus facile lorsque le joueur souhaite abandonner son équipe et qu'un club veut s'attacher ses services. C'est ce qu'il se passe avec Quarta et l'Inter Milan.

L'agent du joueur avait déjà annoncé que son client avait l'intention de quitter River Plate cet été et rejoindre l'Italie, où l'Inter l'attend les bras ouverts.

Selon les informations de 'CalcioMercato', la raison principale est le manque de temps de jeu en Argentine. Lors de l'exercice précédent, le défenseur comptait 40 apparitions tandis que cette saison, il en compte uniquement une vingtaine.

Son contrat avec River Plate se termine en 2021. Dans le cas où la direction sportive ne le retient pas, il pourrait se retrouver libre sur le marché des transferts tandis que sa valeur marchande est estimée à 11,4 millions d'euros.