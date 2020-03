L'Inter tremble : l'entente entre Icardi et le PSG n'est pas au beau fixe

La tempête souffle de nouveau au-dessus du Parc des Princes. L'ambiance semble chaude à Paris, et pour cause.

Selon 'La Gazzetta dello Sport', les tensions entre Mauro Icardi et le PSG sont bien réelles, et l'Argentin n'est pas pleinement satisfait sous les ordres de Thomas Tuchel.

Mais cela pourrait avoir une répercussion sur l'Inter Milan, club à qui appartient l'Argentin. En effet, les Nerazzurri voulaient le vendre au PSG contre 70 millions d'euros.

Si cette relation tendue entre les deux parties persistent, le PSG ne lèvera pas l'option d'achat fixée l'été dernier, et que l'Inter était presque certain d'empocher en juilllet prochain.

Selon le média italien, le PSG se réunira rapidement avec l'Inter pour évoquer le cas italien.

Le PSG n'est pas non plus dans une situation très réjouissante, puisque les Parisiens pourraient ne plus avoir le moindre attaquant de pointe l'été prochain. Cavani partira libre, et Icardi pourrait finalement retourner à Milan.

Icardi est conscient qu'il ne manquera pas de propositions si le PSG décide finalement de ne pas lever l'option d'achat. Le Napoli pourrait notamment revenir à la charge pour l'Argentin.