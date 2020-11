L'Inter veut s'offrir Leandro Paredes

D'après la 'Gazzetta dello Sport' ce jeudi, Antonio Conte, entraîneur de l'Inter, souhaite le transfert du joueur du PSG, Leandro Paredes, dès cet hiver. En 2016, alors coach de Chelsea, il avait tenté déjà de le faire venir à Londres, sans succès.

Le but était également de pousser Christian Eriksen vers la sortie. L'international danois est devenu un indésirable d'Antonio Conte et est la plupart du temps, sur le banc. De ce fait, Conte souhaite échanger Eriksen (qui avait coûté 20 millions d'euros en provenance de Tottenham) contre Leandro Paredes. Le parisien est sous contrat jusqu'en 2023 et commence à trouver une place de titulaire dans la formation de Thomas Tuchel. Reste à connaître ce que le joueur souhaite. Affaire à suivre.