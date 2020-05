"L'intérêt du Barça ne m'enthousiasme pas"

Pour renforcer la défense de Quique Setién, le secrétaire technique du Barça, Eric Abidal, aurait coché le nom du pensionnaire de la Lazio de Rome.

Toutefois, les négociations ne se passeraient pas comme prévu puisque Luiz Felipe a récemment fermé la porte à un départ au FC Barcelone.

"L'intérêt du Barça ? Cela m'excite parce que cela veut dire que je fais du bon travail et que les grands clubs me regardent. Mais ceux qui me connaissent savent que je suis un garçon calme et que je ne partirai pas."

"Je dois rester concentré et penser à faire de mon mieux pour la Lazio, qui m'a donné de la confiance et m'a apporté un grand soutien depuis le premier jour", a expliqué le défenseur brésilien de 23 ans dans des propos rapportés par 'Calciomercato.com'.

Claudio Lotito voudrait absolument étendre le bail de Luiz Felipe. Mais à en croire le média italien, le président de la Lazio aurait du mal à s'entendre avec les représentants de son protégé.

Pour parvenir à un accord, la direction romaine et le clan Luiz Felipe étudieraient la possibilité d'inclure une clause libératoire dans le futur contrat du joueur.