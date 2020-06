L'intérêt du PSG pour Camavinga existe bien

Il y a quelques jours, le média 'RMC Sports' évoquait la possibilité du Paris Saint-Germain de prendre de l'avance sur le Real Madrid pour le dossier Camavinga, le mercato entre clubs français ayant déjà ouvert ses portes.

Auteur d'une grande saison, le jeune milieu de terrain âgé de 17 ans qui évolue au Stade Rennais attire les grandes écuries, et les deux clubs les plus intéressés semblent être le Real Madrid et le PSG.

Le club espagnol serait sous le charme du jeune international espoir français. Cependant, selon les dernières informations de 'FootMercato', le joueur ne serait pas contre l'idée de rester à Rennes.

En contrat avec le club jusqu'en 2022, Eduardo Camavinga aura la possibilité de partir ou de prolonger son contrat cet été et devra faire un choix. Un choix qui pourrait être le PSG si le club parisien venait à contacter l'entourage du joueur.

Le même média indique que la direction qatarie serait bien intéressée par les services de la jeune pépite du Stade Rennais, mais que Leonardo n'aurait pour le moment établi aucune connexion avec le joueur.