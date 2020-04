L'interview la plus intimiste de Haaland

Le Borussia Dortmund a publié une interview d'Erling Haaland, qui a répondu aux questions des supporters envoyées sur les réseaux sociaux.

"J'entraîne et je médite beaucoup. Je joue à FIFA avec mes amis. Mon plat préféré, c'est la pizza au kebab", a affirmé Haaland sur ses hobbies et son plat favori. Avant d'entrer sur le terrain, il fait aussi de la méditation.

Haaland est plus que satisfait du soutien reçu par les supporters allemands. "Ce fut un des meilleurs moments de toute ma vie. Lorsqu'ils m'ovationnent, c'est simplement incroyable et indescriptible", a révélé le jeune attaquant, qui a raconté ce qu'il a senti lorsqu'il s'est mis devant le Mur Jaune pour la première fois. "Chair de poule. Regarder le Mur et voir tous ces fans c'est quelque chose d'incroyable. C'est un des meilleurs sentiments que l'on puisse avoir".

En ce qui concerne ses idoles, Haaland a cité deux noms : Cristiano et Ibrahimovic. "J'ai eu beaucoup d'idoles lorsque j'étais plus jeune. Mais si je dois en donner deux, ce serait Cristiano Ronlado et Zlatan Ibrahimovic", a affirmé le joueur du BvB.