L'Islande confirme Vidarsson et annonce le retour de LagerbÃ¤ck

La Fédération islandaise de football a annoncé une nouvelle importante au sein du staff technique. Vidarsson a été confirmé comme entraîneur et Lagerbäck reviendra dans l'équipe en tant que conseiller technique.

Vidarsson était temporairement le sélectionneur de l'Islande après le départ d'Erik Hamrén il y a trois mois, suite à la défaite face à la Hongrie lors des barrages pour l'Euro de l'année prochaine.

Lagerbäck, 72 ans, était sans emploi depuis décembre, lorsque la Norvège a décidé de le remplacer après qu'il a échoué à qualifier la séction à cette même compétition.

Le technicien suédois a une longue expérience en tant qu'entraîneur, ayant mené la Suède à deux Coupes du monde et trois Euro entre 2000 et 2009, et le Nigeria, qu'il a entraîné en Afrique du Sud 2010.

Son mandat avec l'Islande, un pays qui n'avait jamais participé à la phase finale, a été l'un des plus brillants de sa carrière : il a pris la relève en 2011, a failli les qualifier pour Brésil 2014, puis l'a fait deux ans plus tard lors de l'Euro en France, où ils ont atteint les quarts de finale, faisant de Lagerbäck un héros national.

Son assistant, Heimir Hallgrímsson, a complété l'exploit en emmenant ce petit pays sans histoire dans le football européen jusqu'à la Coupe du monde en Russie 2018.