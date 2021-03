L'Italie en colère après la suspension de Tonali, absent contre l'Espagne

Trois matchs de suspension pour un coup à la cuisse. C'est la punition qui a été infligée à Sandro Tonali, joueur italien, lors de l'Euro espoir qui se déroule pendant cette trêve internationale.

L'Italie est en colère, explique 'AS', à cause de la sévère sanction infligée à l'un de ses joueurs. Et c'est que le joueur de Milan ne pourrait jouer qu'une éventuelle demi-finale du tournoi, en juin prochain.

Tonali a été expulsé en fin de match contre la République tchèque. Alors qu'il se battait pour un ballon et qu'une faute avait déjà été sifflée, il a marché sur le mollet de Sasinka, ce qui lui a valu une exclusion.

Ce sera un absent de taille pour Nicolato lors du match contre l'Espagne, au cours duquel la "Rojita" pourrait se qualifier pour les 8es de finale. Riccardo Marchizza et Matteo Gabbia manqueront également à l'appel.