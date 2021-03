L'Italie veut conserver son invincibilité

Aorpes une victoire 2-0 contre l'Irlande du Nord, l'Italie se prépare à attaquer la Bulgarie avec l'intention d'augmenter son invincibilité : 23 matchs consécutifs sans défaite.

Cependant, l'entraîneur Roberto Mancini sait déjà qu'il ne pourra pas compter sur trois joueur face à la Bulgarie et la Lituanie : victimes de pépins physiques, Chiellini (Juventus), Berardi et Caputo (tous deux de Sassuolo) devront faire face au processus de récupération dans leur clubs respectifs

Les deux premiers ont débuté face l'Irlande du Nord et ont été remplacés respectivement par Acerbi et Chiesa. Mancini a fait appel a deux nouveau renforts, Rafael Tolói (Atalanta central) et Matteo Ricci (milieu de terrain de Spezia).