L'objectif du PSG avant Neymar pendant la trêve

Le Paris Saint-Germain cherche à profiter de la trêve internationale pour remettre Neymar en pleine forme. Les Parisiens profitent de l'absence de matchs de qualification sud-américains pour se concentrer sur leur star brésilienne avant la dernière ligne droite décisive de la saison.

Neymar s'est blessé il y a plus d'un mois contre Caen et, après un mois sur la touche, n'a pas pu arriver à temps pour le match de Ligue des champions contre Barcelone. Cependant, l'équipe française a réussi à régler le problème de l'ancien club du Brésilien et s'est qualifiée pour les quarts de finale après avoir éliminé les 'blaugrana'.

Ces dernières semaines, l'ailier gauche de 29 ans a progressivement rejoint l'entraînement du PSG et dimanche dernier, il est venu jouer 20 minutes lors de la victoire 2-4 de l'équipe de Pochettino contre l'Olympique lyonnais.

Selon 'Le Parisien', l'entraîneur argentin veut y aller doucement avec sa star pour éviter une rechute qui pourrait l'empêcher de jouer les quarts de finale de la Ligue des champions contre le Bayern, donc pendant ces 15 jours de pause, ils se concentreront sur la récupération de Neymar de sa blessure à l'abducteur.

Le média précité ajoute que le Brésilien restera tout ce temps dans la capitale française pour se remettre complètement de sa blessure et éviter tout contretemps avant la phase finale de la saison.