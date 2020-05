L'obsession Pjanic

Le FC Barcelone semble avoir deux priorités pour son mercato estival. Il s'agit de Lautaro Martinez, pour renforcer l'attaque blaugrana, ainsi que Miralem Pjanic, dont le Barça rêve depuis des années.

Ce n'est pas la première fois que l'on attend parler d'un intérêt du club catalan pour l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, qui s'est intéressé au milieu de terrain à plusieurs reprises depuis 2016.

Luis Enrique avait été le premier à demander à la direction du club de contacter le club du joueur, lui qui avait déjà entraîné le Bosnien lors de son passage à la Roma. Selon 'Marca', le club catalan se serait aussi renseigné après le départ de Neymar.

Puis, l'année suivante, le Barça aurait aussi envisagé de recruter le milieu de terrain. Cependant, Miralem Pjanic n'a jamais été aussi proche d'une arrivée au Camp Nou qu'aujourd'hui, et s'éloigne de plus en plus de la Juventus.

Le milieu de terrain ne quittera la Juventus Turin uniquement pour rejoindre le Camp Nou et ne devrait pas négocier avec aucun autre club, une bonne nouvelle pour le club blaugrana qui pourrait enfin obtenir les services d'un joueur qu'il suit depuis tant d'années.