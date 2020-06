L'offre avec laquelle l'Inter veut éloigner Lautaro du Barça

Malgré les récentes performances de Lautaro Martinez avec l'Inter Milan, le club italien n'a toujours pas l'intention de faciliter son départ vers le FC Barcelone cet été.

Tout le monde sait que le club blaugrana a fait de l'attaquant argentin sa priorité pour le mercato estival à venir et cherche une offre qui pourra convaincre l'Inter de laisser l'attaquant partir.

La clause du joueur est de 111 millions d'euros mais le transfert a de grandes chances de se boucler à une somme inférieure, le Barça souhaitant inclure un joueur en plus dans l'opération. Le joueur en question pourrait être Junior Firpo.

Mais si l'Inter n'a pas de nouvelles du Barça dans les prochains jours, les Italiens pourraient tenter de proposer une nouvelle offre de prolongation à Lautaro si l'on en croit les informations de la 'Gazzetta dello Sport'.

Pour le moment, l'attaquant gagne 1,5 millions d'euros par an à l'Inter Milan et le club pourrait lui proposer une somme bien plus élevée. En revanche, cela n'atteindrait pas ce que le Barça est prêt à lui proposer.