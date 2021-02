L'offre folle que préparerait Manchester City pour Haaland

Manchester City pourrait voir son numéro 9 Sergio Agüero faire ses valises en fin de saison. À 32 ans, l'Argentin est en fin de contrat, et Manchester City lui chercherait déjà un remplaçant.

Et trouver un nouveau buteur n'est pas une tâche à prendre à la légère. C'est la raison pour laquelle les Citizens pourraient miser très gros pour tenter de recruter un avant-centre pour l'avenir. Certaines rumeurs indiquaient même que City disposerait d'un budget de plus de 200 millions d'euros pour recruter sur le prochain mercato estival.

Selon les dernières informations du 'Mirror', la direction citizens viserait un buteur en particulier : Erling Haaland. Le buteur norvégien de 20 ans fait rêver tous les plus grands clubs européens, et City ne serait pas non plus indifférent aux charmes du joueur de Dortmund.

Le média cité rapporte que les Skyblues seraient prêts à débourser 114 millions d'euros dès cet été pour le joueur norvégien, sans attendre que la clause libératoire du joueur passe à 75 millions d'euros en 2022.

Ce n'est pas tout, puisque le tabloïd anglais précise que City pourrait proposer quelque 457 000 euros hebdomadaires de salaire à Erling Haaland (environ 24 millions d'euros par an). Si Dortmund a tenté de faire comprendre lors des derniers mois qu'il ne souhaitait pas vendre sa star en 2021, repousser une telle offre face à la conjucture économique actuelle pourrait s'avérer difficile pour la direction du BVB.