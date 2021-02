L'OGC Nice veut garder Todibo

Après un début de saison assez compliqué, Nice connaît un léger regain de forme. Une transformation que les Aiglons doivent en grande partie à Todibo et Saliba, tous les deux prêtés par le Barça et Arsenal jusqu'à la fin de la saison.

Les dirigeants des Azuréens sont sous le charme des deux défenseurs, au point qu'ils envisageraient de les recruter définitivement.

"L’idée avec Adrian Ursea et son staff est depuis le début de redonner de la confiance par le jeu. De ce point de vue, Saliba et Todibo font beaucoup de bien. Si on veut conserver les joueurs en prêt ? On espère toujours garder nos bons éléments, confie le directeur du football de Nice. On se retrouve à quatre derrière, un schéma dans lequel l’équipe se sent et s’exprime mieux. On savait ce qu’on faisait avec Adrian. On commence à voir du jeu. On y a toujours cru", a affirmé Julien Fournier à l'AFP.