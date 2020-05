"L'OL avait encore toutes ses chances pour terminer aux places européennes"

"On est dans une situation absolument incroyable où on arrête un championnat alors que tous les autres championnats se poursuivent et que l'UEFA demande de terminer la Champions League, explique Aulas.

"L'Olympique Lyonnais avait encore toutes ses chances pour terminer aux places européennes et se voit contraint d'adopter ou d'apprécier une décision qui n'est absolument pas dans le règlement actuel de la Ligue, d'où notre déception."

"Je sais que sur le plan européen tout le monde est catastrophé par la décision de l'Etat français qui va à l'encontre des décisions des autres pays, ajoute-t-il.

"Le PSG et l'OL qui sont les deux seuls clubs français qualifiés pour les quarts et les 8es de finale de la Ligue des champions auraient dû être protégés dans les luttes avec les autres clubs européens, estime Aulas.

"On est allés beaucoup trop vite on a eu une attitude franco-française, plutôt que d'aider on en vient à créer un certain nombre d'injustices."