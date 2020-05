L'OL et Rennes s'attaquent au dossier Cyprien

Wylan Cyprien semble avoir retrouvé de sa superbe cette saison sous les ordres de Patrick Vieira.

Le milieu de terrain, qui avait notamment été étincelant avec Lucien Favre quelques années auparavant, retrouve son meilleur niveau, ce qui n'est pas passé inaperçu.

En effet, selon 'Le10Sport', l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais sont à la lutte pour s'attacher les services du Niçois.

Les deux clubs auraient contacté l'entourage du joueur, qui n'a plus qu'un an de contrat avec le club azuréen, et qui pourrait prendre la poudre d'escampette l'été prochain.