L'OL, mort-vivant en Ligue des Champions

Voilà, c'est fini. Malgré un document long comme le bras de 23 pages et un dernier effort vain, Jean-Michel Aulas doit maintenant digérer le fait que son équipe ne sera pas européenne la saison prochaine.

La faute à la LFP et le choix de mette un terme à la saison de Ligue 1, proclamant le PSG champion de France, et donnant les places européennes en fonction de quotients qui éliminent les Lyonnais de la course.

Septième à l'arrêt du championnat, l'équipe de Rudi Garcia ne verra pas l'Europe l'an prochain, mais paradoxalement, est encore en vie en C1.

Les Lyonnais doivent toujours jouer le huitième de finale retour à Turin après avoir remporté la manche aller au Groupama Stadium contre la Juve. L'UEFA a rassuré Paris et Lyon, ils joueront bel et bien la Ligue des Champions au mois d'août, reste à savoir dans quelles conditions.

Si l'on va même plus loin, l'une des deux chances de participer à une coupe européenne la saison prochaine, serait de gagner cette édition de la Ligue des Champions. L'OL, pour le moment, a fait le plus dur chez lui, mais devra battre les Bianconeri pour accéder au tour suivant. L'autre, plus viable, serait de remporter la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, prévue en août elle aussi.