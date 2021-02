L'Olympique de Marseille racheté par un prince Saoudien ?

C'est une bombe qu'a lâché le journaliste Thibaud Vezirian ce vendredi. D'après le journaliste, l'Olympique de Marseille serait racheté par le prince Saoudien, Al Waleed bin Talal Al Saud, qui est le petit fils du fondateur de l'Arabie Saoudite.

Cette même source affirme que le club aurait accepté une offre de 340 millions d'euros. Frank McCourt aurait décidé de vendre l'OM, un communiqué serait en préparation pour l'officialisation.

Le prince Al Waleed bin Talal Al Saud est également un homme d'affaire d'étonnant la Kingdom Holding Company.

Il est midi. Comme promis, voici la vidéo (je crois que vous l'avez déjà) : tout est ficelé, l'OM est vendu. Communiqué ok. Officialisation + tard, communication à ajuster. 1 an de taf non stop, merci pour les échanges On se fait un live après #OMPSG https://t.co/LDGjglkv4I