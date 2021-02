Garcia : "Marseille et Lyon sont deux des plus grandes équipes de Ligue 1"

Pour le choc face à l'OM, qu'il redoute, le coach rhodanien veut ses joueurs "en mode Ligue des champions".

Ce vendredi en conférence de presse d’avant-match, l'entraineur de l'OL ne minimise pas ce duel.

Pour lui, c'est un "match toujours particulier entre deux des meilleures équipes en France et pas que depuis aujourd’hui. Ce sont des matchs que l'on a envie de disputer. Il faut jouer, peu importe notre adversaire on veut continuer à gagner et engranger une autre victoire consécutive à l'extérieur."

Rudi Garcia, à la poursuite de Lille en tête de la Ligue 1, sait comment motiver ses hommes. "Peu importe l'affiche, il faut mettre tous les ingrédients pour gagner." L'ancien coach de la Roma explique que "si on doit donner un repère aux joueurs, c’est d’être en mode Ligue des champions".

"C'est d'ailleurs pour cela que l'on joue, une qualification en Ligue des champions. On veut continuer à gagner des matches. (...) Il faut être constant et régulier dans cette course d’endurance qui nous lie avec les autres équipes du haut du tableau. Il faut gagner le match suivant de manière à peut-être profiter des erreurs des rivaux. Il ne faut surtout pas être le premier à faire les erreurs comme on a pu le faire il y a deux matchs".

"C’est trois points à chaque match, il n’y a que dimanche qui nous intéresse, en tout cas les joueurs ne doivent pas être dans le calcul. Ils doivent être dans la générosité et l’envie de gagner à chaque match", recommande encore Garcia.

Pour le technicien, "le sprint final est encore loin, mais c'est un vrai sprint car cela va vite devant. Il y a une grande motivation et excitation de jouer ces matchs-là. Et puis de tout faire pour se qualifier pour la Ligue des champions. C’est une magnifique compétition, on la regarde à la télévision et on a envie de la retrouver. Gagner dimanche peut nous aider."

Bref, il ne faudra pas rater l'Olympico ce dimanche avec un OL très motivé face à une équipe de l'OM en pleine reconstruction avec le départ d'André Villas-Boas et l'intérim réussi pour l'instant de Nasser Larguet.