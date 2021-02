L'OM refuse une offre de Liverpool pour Duje Caleta-Car

'RMC Sport' explique ce lundi que l'Olympique de Marseille a reçu une offre de 23 millions d'euros en provenance de Liverpool pour Duje Caleta-Car.

Les Reds ont besoin d'un défenseur après l'écatombe a ce poste mais l'OM ne veut pas en entendre parler et compte sur le joueur jusqu'à la fin de saison.

He will end the season with OM. OM refused 23 million euros from Liverpool. no departure https://t.co/G03jxmtvqx