L'OM sans Milik pendant une semaine supplémentaire

Blessé lors de la rencontre de l'Olympique de Marseille contre Lens, le nouvel attaquant de l'équipe phocéenne n'a pas pu participer au Classique contre le PSG.

Même chose pour l'autre recrue du mercato hivernal, Olivier Ntcham. Après la défaite en conférence de presse, Nasser Larguet est revenu sur les absences des deux joueurs.

"Quand Ntcham, sur le plan administratif, va pouvoir être opérationnel dès que possible, on le mettra sur le terrain. Si on peut l’avoir contre Auxerre (le 10 février prochain), ce sera une bonne chose", a confié l'entraîneur intérimaire.

Les nouvelles pour Milik sont un peu moins bonnes : "Pour Milik, ce sera plus long. La blessure qu’il a eue contre Lens va l’éloigner encore une petite semaine."