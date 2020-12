L'OM s'est à nouveau incliné en Ligue des champions la semaine passée, cette fois-ci face au FC Porto (0-2). Les phocéens enchaînent donc leur treizième défaite consécutive dans la compétition, un record. De plus, les Marseillais ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but cette saison en Ligue des champions.

L'Olympique de Marseille reçoit l'Olympiakos ce mardi avec l'objectif de mettre un terme à ces deux séries préoccupantes. Interrogé en conférence de presse sur la situation du club en Ligue des champions, le jeune défenseur Boubacar Kamara n'a pas mâché ses mots: " On a fait de la merde, on ne peut pas se cacher. Il faut avoir de l'amour propre. Il faut tout faire pour gagner ces 2 matches de Champions League. Il ne faut rien lâcher."

L'OM est encore dans la course à la Ligue Europa, qui est devenue l'objectif du club : "L'OM se doit de jouer l'Europe. Après la bonne saison de l'année dernière, on avait à cœur de faire un bon truc en Ligue des Champions, on va essayer de rebondir en C3." Pour espérer se qualifier, les Olympiens ont obligation de s'imposer demain face aux Grecs, vainqueurs (1-0) sur le fil à l'aller.