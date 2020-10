L’OM se rassure avant Manchester City

Mardi soir, l’Olympique de Marseille recevra Manchester City pour la deuxième journée de Ligue des champions. Un adversaire face auquel il fallait arriver avec le maximum de confiance. Ce n’est pas la prestation contre l’Olympiakos qui a permis aux hommes d’André Villas-Boas mais en Ligue 1, tout se passe plutôt bien. Après la victoire convaincante contre Bordeaux, les Marseillais ont assuré l’essentiel à Lorient.

Trois jours après la prestation plus que timide en Grèce, l’OM se devait de se reprendre chez les Merlus. La forte pluie bretonne n’a pas forcément aidé à déployer un bon football mais les deux équipes n’ont pas démérité. Dans ce jeu d’échecs, les Sudistes en sont sortis vainqueurs grâce à Leonardo Balerdi.

Thauvin encore décisif

Le jeune Argentin avait été propulsé dans le onze à la place de Caleta-Car et a plutôt bien rempli son rôle défensivement. Mais c’est bien sur le but de Nardi que l’ancien du Borussia a été décisif. Déjà dangereux en première période sur coup de pied arrêté, Balerdi a profité d’un cadeau du portier lorientais pour marquer de la tête entre le gardien et le poteau (0-1, 54eme).

Dans cette rencontre pauvre en occasions réelles, Lorient a été obligé de sortir après cette ouverture du score. Les hommes de Pelissier se sont portés vers le but de Mandanda mais le gardien international français n’a presque rien eu à faire si ce n’est un arrêt de volleyeur sur une frappe de Boisgard (64eme).

Souhaitant garder la maîtrise du ballon, Marseille s’est quand même fait peur en ne réussissant pas à tuer le match. Thauvin, auteur de sa 5eme offrande sur le but de Balerdi, a bien déposé son ballon sur la tête de Benedetto mais l’Argentin a loupé le cadre (60eme). Sous le déluge lorientais, l'OM a joué avec ses nerfs en subissant dans les dernières minutes mais le club se contentera de cette courte victoire avec désormais 15 points en 8 journées.